دياب: المأساة التي أصابت أهلنا في أوستراليا آلمتنا كثيراً وهي فاجعة أصابت لبنان

لفت رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المأساة التي أصابت أهلنا في أوستراليا بخسارة 4 أطفال ​لبنان​يين، من بينهم 3 أشقاء، آلمتنا كثيراً وهي فاجعة أصابت لبنان وليس فقط ذوي الضحايا. لبنان كله يشعر بالأسى. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر".

يذكر ان فاجعة أصابت عائلة لبنانية في أستراليا بعد أن دهس سائق مخمور يقود سيارة رباعية الدفع مجموعة أطفال لبنانيين في سيدني، ممّا أسفر عن مقتل أربعة منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمّتهم، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت الشرطة الأسترالية إلى انّ السائق البالغ من العمر 29 عاماً والذي لم تكشف عن اسمه سيمثل الأحد أمام المحكمة بعدما وجّهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر.