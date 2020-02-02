إيران: وزير خارجية الاتحاد الاوروبي سيزور طهران

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طهران: يصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران الإثنين، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في ظل تجدد التوتر بين الغرب والجمهورية الإسلامية بشأن ملفها النووي.

وقال موسوي في بيان صحافي إن بوريل "سيصل غدا إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه (مطلع كانون الأول/ديسمبر). من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات".

ولم يدل موسوي بمزيد من التفاصيل بشأن موعد وصول بوريل أو مدة زيارته. وتأتي هذه الزيارة وسط توتر جديد بين إيران ودول الغرب على خلفية البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وكان بوريل دعا في 24 يناير الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في فيينا في 2015، لاجتماع "في شباط/فبراير" من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.

وصرح آنذاك أن جميع الأطراف "أكدت تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع".

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في فيينا وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادتها فرض عقوبات على إيران منذ 2018 حرم الجمهورية الإسلامية من الفوائد الاقتصادية التي كانت تنتظرها من الاتفاق.

ومع إعادة فرض العقوبات، أعلنت إيران التي يعاني اقتصادها من الركود، في مايو 2019 عدم التزامها بالقيود المتفق عليها في فيينا.

وفي محاولة لإجبار طهران على العودة إلى الالتزام بشروط الاتفاق، أطلق الأوروبيون في يناير آلية لفض النزاع.