شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. اعتقال سيدة ورضيعها داخل زنزانة انفرادية بسجون تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر فاروق جرجرلى أوغلو، نائب فى حزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، إن نظام أردوغان يواصل انتهاكاته بحق الشعب التركى، مستشهدا بواقعة لسيدة تركية تدعى نوران يابالاك، لافتا إلى أن هذه السيدة تم اعتُقالها الأسبوع الماضي، والزج بها فى حجز انفرادي بسجن سيليفكا مع رضيعها، مؤكدا أنها تتعرض للانتهاكات والتنكيل بها.

وأضاف أوجلو فى فيديو له تناولته عدد من المنصات التركية أن السيدة تقبع في السجن الانفرادي مع طفلها، رغم أن سجن سيليفكا غير مؤهل لاستضافة الرضع، مؤكدا أن حدوث الواقعة وكثير من الوقائع، ولجنة حقوق الإنسان ليس لديها علم بهذه الوقائع، وليست في جدول أعمالها، ولا تهمها أيضًا، ولكن تهمنا نحن".

وخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، الاسبوع الماضى للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية، تقاريرا حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.