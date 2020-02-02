محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصينية، الأحد، عن إجراءات جديدة لإغلاق مدينة ونجو التي يقطنها 9 ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للصين، في أول حالة تمتد فيها تدابير الحجر الصحي إلى خارج مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وتشمل الإجراءات غلق الطرق وفرض قيود على حركة السكان، وفقا لبيان أصدرته حكومة ونجو.
ولن يُسمح للعائلات سوى بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل كل يومين لشراء الضروريات. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر في أنحاء الصين والخارج في يناير. وهناك 14 مدينة خاضعة للإغلاق في هوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مركز تفشي فيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.