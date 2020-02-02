تعليم القاهرة: بدء تلقي تظلمات التيرم الأول للشهادة الإعدادية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء تلقي طلبات التظلمات والاطلاع على أوراق إجابة مواد الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي 2019 /2020 بداية من صباح اليوم 2 فبراير ولمدة 3 أسابيع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأضاف عطية، في بيان، اليوم الأحد، أن طلبات الاطلاع تتم عن طريق شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد تسديد الرسوم المطلوبة وإحضار إيصال الدفع وصورة شخصية لولس الأمر وطلب من شئون الطلبة بالمواد المطلوب الاطلاع عليها.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه يسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة ويحظر استخدام الهاتف أثناء الاطلاع، مشيرًا إلى أن نتيجة التظلمات ستعلن بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي وبلغت نسبة النجاح 77.7%.