علاوي والحلبوسي يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الحلبوسي في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الأحد إنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجا حكومياواقعيا يلبي طموحات الشعب العراقي.
وأعلن محمد توفيق علاوي تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، ودعا المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، مؤكدا أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.
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