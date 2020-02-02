الصين تلغي التعريفات الجمركية الإضافية على وارداتها من أمريكا لمكافحة "كورونا"

أعلنت الصين أنها لن تفرض أي تعريفات جمركية إضافية على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية والمتماشية مع سياسة الإعفاء التعريفي الجديدة لمنع ومكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصينيمجلس الوزراء في بيان اليوم أنه وفقا لإشعار صدر بشكل مشترك عن وزارة المالية الصينية ومصلحة الدولة للجمارك ومصلحة الدولة للضرائب، اعتمدت الصين المزيد من السياسات الضريبية التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الاستيراد، لتسريع استيراد المواد المتبرع بها لمكافحة الوباء.
وأشارت اللجنة إلى أن المنتجات المستوردة ذات الصلة من الولايات المتحدة لن تخضع لتعريفات إضافية، في حين يمكن استرداد الرسوم الجمركية الإضافية، لافتة إلى أن إلغاء الرسوم الإضافية سيكون نافذا خلال الفترة بين 1 يناير الماضي و 31 مارس المقبل.
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