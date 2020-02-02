مقتل 4 أطفال لبنانيين في حادث دهس غرب أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد إن سائقا دهس أطفالا لبنانيين في سيدني وقتل 4 منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمتهم، وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلنت الشرطة - وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية أن السائق البالغمن العمر (29 عاما) والذي لم تكشف عن اسمه، سيمثل أمام المحكمة، بعدما وجهت إليه 20 تهمة، بينها القتل غير العمد، والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.
وأضافت أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما اندفعت السيارة الرباعية الدفع وصدمتهم.
وأشارت إلي أن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، وطفل عمره 13 عاما، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة آخرون، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.
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