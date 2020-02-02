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مقتل 20 شخصا وإصابة 12 آخرين في حادث تدافع بتنزانيا

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أعلن مسؤول حكومي تنزاني اليوم الأحد مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 12 آخرين في حادث تدافع وقع خلال قداس أقيم في ملعب رياضي في شمال تنزانيا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المسؤول  وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية  إن مئات الأشخاص احتشدوا بالملعب في بلدة موشي قرب سفوح جبل كلمنجارو، قبل أن يقع حادث التدافع أثناء القداس.
من جانبه، أكد مفوض منطقة موشي مقتل

20 شخصا في الواقعة، مشيرا إلى أن 5 من القتلى أطفال.
واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة، بعد أن وعد المصلين الذين يسيرون على ما وصفه بـ "زيت مبارك" للشفاء من الأمراض.
وتخشى السلطات من ارتفاع عدد القتلى بسبب حجم الحشد والظلام وقت التدافع.
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