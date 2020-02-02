وزير خارجية الصين يبحث مع نظيره النيوزيلندي آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا"

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي "وينستون بيترز" آخر المستجدات والجهود المبذولة لمكافحة واحتواء تفشي فيروس "كورونا الجديد" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وانغ - في محادثة هاتفية مع بيترز وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - إن الحكومة الصينية جعلت جهود الوقاية والاحتواء على رأس أولوياتها، وأن الصين أقامت آلية وطنية للوقاية والسيطرة على نحو مشترك وحققت نتائج واضحة في مختلف المجالات.

وأضاف أن الصين واثقة وقادرة على الفوز في مكافحة الوباء في أقرب وقت ممكن، وذلك لحماية سلامة وصحة الشعب الصيني من جهة، والمساهمة

في الصحة العامة الدولية من جهة أخرى.وتابع أن الصين تبنت موقفا مسؤولا منذ البداية، وأبلغت المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة في الوقت المناسب، واستجابت بنشاط لشواغل جميع الأطراف، والتزمت بتعزيز الصحة العامة الدولية.وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الصينية وترى أنها تجاوزت بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة لا توصي بفرض قيود على السفر إلى الصين أو التجارة معها.وأعرب وانغ عن ثقته في أن نيوزيلندا ستحترم توصيات منظمة الصحة العالمية المهمة بشكل كامل، وستحافظ على التبادلات الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وستدعم الصين بقوة في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي "وينستون بيترز" إن حكومة نيوزيلندا وشعبها يعربان عن تعازيهما لأسر ضحايا هذا الوباء ويشيدان بالإجراءات الحاسمة التي تقوم بها الصين وقدرتها القوية على التعبئة، لا سيما سرعة إنشاء مستشفيين جديدين في مدينة "ووهان" (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد) وسط الصين.وأعرب بيترز عن استعداد نيوزيلندا لتقديم المساعدة الطبية في حدود قدرتها، مبديا ثقته في أن الصين ستنتصر في النهاية في الحرب ضد الوباء.وأشار إلى أنه يتفهم موقف الصين ويحترمه ويعتقد أنه من الضروري الحفاظ على التبادلات الطبيعية وتدفق الأفراد، وأن نيوزيلندا ستستمر في التواصل والتنسيق مع الصين للاستجابة بشكل مناسب لتحدي الوباء.