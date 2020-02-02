الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية يفرض حجرا صحيا على القوات العائدة من الصين

فرض الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية حجرا صحيا على القوات الأمريكية العائدة من الصين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الجيش الأمريكي بحسب ما نقل عنه موقع يو إس نيوز الإخباري الأمريكي اليوم الأحد أنه تم فرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما بدءًا من اليوم الأحد على أي قوات سافرت مؤخرا إلى

الصين.. وأضاف أن تفشي فيروس "كورونا" في الصين قد يضرّ الاستعداد العسكري للقوات.وأشارت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إلى عدم وجود علم لديها بوجود قوات في الأقاليم الصينية الأكثر تضررّا من تفشي الوباء، حيث اُصيب الآلاف من الناس، لافتة إلى أنها اتخذت تدابير الحجر الصحي كإجراء وقائي.يُشار إلى أن تطبيق هذه السياسة على القوات الأمريكية فقط، إلا أن القيادة الأمريكية حثت أسر القوات الأمريكية والمدنيين بوزارة الدفاع الأمريكية وغيرهم إلى اتخاذ خطوات طوعية مماثلة.من جانبه قال الجنرال روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، إن الجيش قيّم مدى خطورة الفيروس الجديد بأنه يمثل تهديدا منخفضا، وأضاف أن الجيش الأمريكي يراقب انتشار الفيروس عن كثب.