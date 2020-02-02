بومبيو يحذر من النفوذين الروسي والصيني بكازاخستان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إلى كازاخستان في إطار رحلته الخارجية، وحذر المسئولين هناك من الاستثمار والنفوذ الصيني والروسي بالبلاد وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكيةأن بومبيو أخبر مسئولين رفيعي المستوى بالبلاد أن تلك الاستثمارات لها تكلفة متعلقة بسيادة البلاد وربما تؤذي التنمية على المدى الطويل بدلًا من دفعها، مضيفة أن بومبيو حث على الاستمرار في الاصلاحات التي ستسمح باستثمارات أمريكية أكبر في البلاد.
وهنأ بومبيو خلال زيارته كازاخستان على إعادة مواطنيها من المقاتلين في صفوف "داعش" في سوريا والعراق، حيث أعادت كازاخستان 600 من المقاتلين وأفراد أسرهم كانوا محتجزين في مناطق سيطرة سابقة للتنظيم.
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