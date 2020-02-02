ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" بالصين لـ304 وفيات و14411 حالة إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - فى تقريرها اليومي - أن 2110 مرضى ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 19544 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصًا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي

بوسط البلاد.وأوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات في مقاطعة تايوان.وفى سياق متصل، أعلنت الصين اليوم الأحد اكتمال أعمال بناء مستشفى "هوهشنشان" لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك في مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) عاصمة مقاطعة هوبي بوسط البلاد.وذكرت سلطات المقاطعة في بيان اليوم أن المستشفى، الذي بدأت أعمال تشييده في 25 يناير الماضي، أصبح جاهزا لاستقبال المصابين بالفيروس اعتبارًا من غد الاثنين، وأن الطواقم الطبية التي ستشغل المستشفى تتضمن 1400 من العاملين الطبيين بجيش التحرير الشعبي الصيني.تبلغ مساحة مستشفى "هوهشنشان" في حي "تسايديان" بمدينة "ووهان" 34 ألف متر مربع، ويتسع إلى ألف سرير، فيما من المقرر أن يستفيد المستشفى من خبرات مستشفى "شياوتانغشان" في بكين الذي لعب دورًا مهمًا في حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.