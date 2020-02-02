سول تسجل إصابات وتمنع دخول أجانب زاروا "بؤرة كورونا"

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية إن البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين. بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء. ونسبت الوكالة إلى رئيس الوزراء تشونج سيه-كيون قوله إن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء. اقرأ أيضاً...خبراء يدرسون عدة علاجات محتملة لـ"لكورونا" وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن ثلاث إصابات جديدة مؤكدة مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة.

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