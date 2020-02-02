أفادت رسالة بُعثت لموظفي مستشفى في شمال غرب إنجلترا يفرض حجراً صحياً على 83 شخصاً بأن بريطانيا ستجلي، اليوم الأحد، المزيد من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.
ونقلت صحيفة ليفربول إيكو عن رئيس مستشفى أرو بارك قوله في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للطاقم الطبي للمستشفى "سنستقبل صباح الغد مجموعة جديدة من المواطنين القادمين من ووهان".
وأحال متحدث باسم المستشفى الاستفسارات عن عملية الإجلاء إلى وزارة الصحة، وأحجم متحدث باسم الوزارة عن التعليق على تقرير الصحيفة نظراً لاستناده إلى رسالة بريد مسربة.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تنفذ إجلاءً جديداً لرعاياها من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.