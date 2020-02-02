بريطانيا تنفذ إجلاءً جديداً لرعاياها من الصين

أفادت رسالة بُعثت لموظفي مستشفى في شمال غرب إنجلترا يفرض حجراً صحياً على 83 شخصاً بأن بريطانيا ستجلي، اليوم الأحد، المزيد من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونقلت صحيفة ليفربول إيكو عن رئيس مستشفى أرو بارك قوله في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للطاقم الطبي للمستشفى "سنستقبل صباح الغد مجموعة جديدة من المواطنين القادمين من ووهان".

وأحال متحدث باسم المستشفى الاستفسارات عن عملية الإجلاء إلى وزارة الصحة، وأحجم متحدث باسم الوزارة عن التعليق على تقرير الصحيفة نظراً لاستناده إلى رسالة بريد مسربة.