قيود مشددة على مدينة صينية يتفشى فيها "كورونا" بسرعة

فرضت مدينة ونتشو في شرق الصين، اليوم الأحد، قيوداً مشددة على تنقلات سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة وأغلقت عدداً كبيراً من طرقاتها الرئيسية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات، في حين تم إغلاق 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة.

وونتشو التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصاً تبعد أكثر من 800 كيلومتراً من ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر.

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وتقع ونتشو في مقاطعة تشيجيانج التي سجّل فيها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي.