الجيش السوري يدفع بتعزيزات كبيرة غرب حلب

دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية كبيرة على جبهات غربي مدينة حلب بعد تقدم فصائل المعارضة.

وقال قائد ميداني في الجيش السوري "شنت فصائل المعارضة هجوماً مساء السبت، على نقاط الجيش السوري على محاور جمعية الزهراء غربي مدينة حلب، بواسطة 4 سيارات مفخخة تمكن الجيش من تدميرها قبل وصولها إلى نقاط الجيش وأكثر من 13 من ".

وأكد القائد الميداني "وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات غربي حلب، وقصف الجيش بسلاح المدفعية والصواريخ نقاط المجموعات المسلحة وسقط عشرات القتلى والجرحى منهم".

من جانبه كشف مصدر في فصائل المعارضة أنهم استولوا خلال الساعات الماضية على كتلة بيوت مهنا بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري، كما تم الاستيلاء أيضاً على مواقع غربي حلب".

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وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الجيش السوري بينهم خمسة ضباط.

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وأضاف "بعد الهجوم على الجيش السوري بثلاث سيارات مفخخة انسحبت الفصائل التي كانت تقاتل في أحياء الراشدين وحرش الصحفيين والبحوث العلمية".