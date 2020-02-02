الإمارات: لغة المسؤولين الأتراك السياسية تجاه قادة الخليج مؤسفة

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن ”اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة“.
وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام إستعمارية ولى زمنها“.
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وكان الوزير الإماراتي قد قال في وقت سابق إن ”الإستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الإتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة.
وشدد الوزير قرقاش على أن دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة“.
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