“كورونا” يعطّل 69% من ناتج الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة كشفت 14 مقاطعة ومدينة صينية، أن الشركات لن تبدأ أعمالها حتى الأسبوع الثاني من شباط/فبراير المقبل. وتهدد هذه الخطوة، بتوقف 69% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي للصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة “​بلومبرغ​”. المزيد من الأخبار تمرين عسكري إسرائيلي لمحاكاة القتال متعدد الجبهات ماهي الخطوات التالية في محاكمة ترامب؟ وسيؤثر ذلك أيضًا على التجارة الصينية، إذ بناءً على حسابات الوكالة، شكلت الأربع عشر مقاطعة مصدرًا لـ78% من صادرات الصين خلال الشهر الفائت، كما أنها أيضًا تمثل 60% على الأقل من ​إنتاج الصلب​، و65% من تكرير ​النفط الخام​، و40% من إنتاج ​الفحم​. المصدر وكالات

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