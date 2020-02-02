الجزائر تتهم أردوغان بتحريف حديث تبون

قالت الرئاسة الجزائرية إنها فوجئت بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، متهمة إياه بأنه أخرج حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن سياقه.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، السبت، إن كل المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية، وجد حساسة خاصة عند الشعب الجزائري.

وأوضح البيان أن تصريحات أردوغان لا تساهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الذاكرة.

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وثائق تخص المجازر الفرنسية

وكانت وسائل إعلام تركية قد أوردت الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان من خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: “لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر، وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر”.

وأضاف أردوغان أن “الرئیس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري”، مشيرا “علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري”.

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