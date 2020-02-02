مسؤول يمني يكشف تفاصيل زيارة سليماني لصنعاء قبل مقتله

كشف مسؤول يمني معلومات جديدة تتعلق بهجوم ميليشيات الحوثي على مأرب والجوف، وعلاقة ذلك بزيارة قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قبل مقتله بغارة أميركية في بغداد في بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، السبت، إن سليماني تواجد في اليمن قبل مقتله بشهرين ونصف، ودخل عبر ميناء الحديدة وزار صنعاء والتقى بقيادات ميليشيات الحوثي.

وأضاف القديمي، في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، أن زيارة قائد فيلق القدس لصنعاء كانت لدراسة الترتيبات العسكرية في سياق الهجوم على نهم ومأرب والجوف، وهي المعركة التي تحرك فيها الحوثي بكل ثقله لتحقيق مخطط سليماني.

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وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي سعت للانتقام لمقتل سليماني “من أبناء نهم ومأرب والجوف بل كل أبناء اليمن”، على حد تعبيره.

واعتبر القديمي أن خطة الميليشيات الحوثية “قد فشلت” وانتهى مشروع سليماني “منذ اللحظة الأولى التي أُعلِن فيها عن مقتله”.

واختتم القديمي تغريداته بملاحظة قال فيها إن زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي “لم يلتق سليماني لأنه في إيران وغير متواجد في اليمن”، حد قوله.