كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تمنع دخول الأجانب الذين زاروا مقاطعة هوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستمنع دخول الأجانب الذين زاروا مقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة يونهاب نقلا عن رئيس الوزراء تشونج سي كيون قوله أن حظر الدخول سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وأبلغت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 15 حالة في البلاد.

وفي وقت سابق، صرحت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا للصحفيين، يوم الجمعة، أن روسيا أبلغت عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، وقالت إن المصابين مواطنون صينيون، وانه قد تم عزلهم.

وقالت جوليكوفا، إن جميع الرحلات الجوية المباشرة من الصين إلى روسيا ستتوقف من الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، باستثناء شركة الطيران الوطنية ايروفلوت.

وفي غضون ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتوقف مؤقتًا عن إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين اعتبارا من اليوم الخميس استجابة لتفشي فيروس كورونا.

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وقالت روسيا يوم الأربعاء، إنها ستقيد روابط السكك الحديدية مع الصين اعتبارا من 31 يناير، باستثناء القطارات المباشرة بين موسكو وبكين. وأعلنت هسئة سلامة المستهلك الروسية أنها عززت الرقابة الصحية والحجرية في جميع نقاط الدخول إلى البلاد بسبب مخاوف من الفيروس.

وأضافت الوكالة، أنه لا توجد حالات مشتبه فيها لفيروس كورونا في روسيا، لكن هناك توصيات بأن يتجنب الروس زيارة مقاطعة هوبي الصينية ومدينة ووهان.

وقد كثفت المطارات الروسية، من إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين في محاولة لتحديد هوية المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا، الذي يقول عمدة مدينة ووهان الصينية إنه قتل ستة أشخاص، من المحتمل أن ينتشر.

وقد أدخل أربعة مطارات على الأقل - شيريميتيفو وفنوكوفو في موسكو، وكذلك المطارات في ييكاتيرينبرغ وإركوتسك - إجراءات فحص لمحاولة التعرف على الركاب المصابين، على حد قول مسؤولي المطار الروسي.

