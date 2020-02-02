كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": على كازاخستاني الانضمام إلينا للضغط على الصين بشأن الإيجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، كازاخستان، اليوم الأحد، على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على الصين بشأن معاملتها للأقليات المسلمة - الإيجور - في مقاطعة شينجيانج، وهي مسألة حساسة بالنسبة لدولة آسيا الوسطى التي تربطها علاقات وثيقة ببكين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في زيارة للعاصمة نور السلطان، إنه أثار المسألة في محادثات مع وزير الخارجية الكازاخستاني مختار طليوبيردي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بومبيو": "أن حماية حقوق الإنسان الأساسية هي التي تحدد روح الأمة. لقد ناقشنا الاتجار بالأشخاص ومحنة أكثر من مليون من مسلمي الإيجور والأقليات الكازاخستانية الذين احتجزهم الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانج، عبر الحدود الكازاخستانية فقط."

وأردف: "تحث الولايات المتحدة جميع البلدان على الانضمام إلينا في الضغط من أجل وضع حد فوري لهذا القمع. نطلب منهم ببساطة توفير ملاذ آمن وملجأ لأولئك الذين يسعون إلى الفرار من الصين. حماية الكرامة الإنسانية، فقط أفعلوا ما هو صحيح".

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تقدر الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ما بين مليون ومليوني شخص، معظمهم من مسلمي الإيجور العرقيين، تم احتجازهم في ظروف قاسية كجزء مما تصفه بكين بحملة لمكافحة الإرهاب.

نفت الصين، مراراً وتكراراً، أي سوء معاملة لليغور وتقول إن المعسكرات تقدم تدريبًا مهنياً. ويصف المحتجزين بأنهم طلاب.

وقال بومبيو، أيضًا، إن الولايات المتحدة تساعد كازاخستان الغنية بالنفط على حماية نفسها من تفشي فيروس كورونا في الصين المجاورة.

ولم يدل "تلبردي"، الذي ابتعدت حكومته حتى الآن عن انتقاد الصين بشأن شينجيانج، بأي تعليق على قضية الإيجور وركز بدلاً من ذلك على التعاون الاقتصادي والأمني.