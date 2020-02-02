كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: أردوغان أخرج حديث الرئيس تبون عن سياقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه أخرج حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن سياقه.

وفي بيان للرئاسة الجزائرية، قال فيه إن كل المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية، وجد حساسة خاصة عند الشعب الجزائري.

وأضاف البيان: "تصريحات أردوغان لا تساهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الذاكرة".

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وأوردت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان من خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: "لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر، وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر".