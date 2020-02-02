كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في الهند، اليوم الأحد، عن الحالة الثانية المؤكدة لفيروس كورونا في ولاية كيرالا، حيث تم اكتشاف إصابة شخص بالفيروس القاتل، معلنة أن المريض لديه تاريخ سفر من الصين، كما كشف تقرير.

وحسب موقع "برس انفورميشن بورو" الحكومي: "المريض قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد وهو في عزلة في المستشفى. المريض مستقر ويتم مراقبته عن كثب".

تم الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا من ولاية كيرالا في 30 يناير، عندما عاد طالب يدرس في جامعة ووهان، إلى ولاية كيرالا. ذهب الطالب، الذي عاد إلى ولاية كيرالا من ووهان عبر كولكاتا ، إلى مستشفى ثريسور العام مصحوبًا بأعراض محتملة، حيث تم عزله بسرعة في جناح عزل.

وقد وأعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

Advertisements

سجلت السلطات الفليبينية، اليوم الأحد، أول حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، في مؤتمر صحفي: "يوجد الآن لدينا حالتين مؤكدتين بالإصابة بالفيروس في الفلبين، الحالة الثانية لرجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما نُقِلَ إلى المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي بعد إصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق".

وأضاف فرانسيسكو دوكي: "توفي الرجل الصيني، يوم السبت، الأول من فبراير"، مشيرا إلى أنه "على مدار الأيام القللية الماضية كانت حالته مستقرة وقد أظهر علامات تحسن، لكن، حالته تدهورت خلال الـ24 ساعة الماضية مما أدى إلى وفاته".

وتابع وزير الصحة الفلبيني: "المتوفي كان مرافقا للسيدة الصينية البالغة من العمر 38 عاما والتي تم تأكيدها مسبقا على أنها الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في الفلبين، بحسب صحيفة "Inquirer" الفلبينية.

وأشار دوكي، إلى أن 24 مشتبه بهم كانوا يخضعون للفحص، اظهروا نتائج سلبية مع الفيروس، ووصل المصابان من مدينة ووهان في الصين إلى البلاد في 21 يناير الماضي.