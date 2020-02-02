سرقة صراف آلي بواسطة جرافة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من قرية طوبا الزنغرية بعد مطاردة بوليسية، وذلك للاشتباه باقتلاع صراف آلي بواسطة جرافة في مدينة "كريات شمونة" (الخالصة) شمالي البلاد، فجر اليوم الأحد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، استدعيت الشرطة إلى المكان وطاردت السيارة، وخلال ذلك تم اعتقال شاب من طوبا الزنغرية، فيما يتواصل البحث عن آخرين هربوا من المكان بعد حضور الشرطة.
ووفقا للشرطة، فإن اللصوص سرقوا جرافة واستخدموها في عملية اقتلاع الصراف الآلي، كما سرقوا سيارة خصوصية وفروا بها من المكان.
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