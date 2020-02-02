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تسرب للغاز في الناصرة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ، صباح اليوم الأحد، بلاغا حول تسرب للغاز من خط رئيسي في مدينة الناصرة، وانبعاث رائحة شديدة في المكان.

وأفاد المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "الطواقم عثرت على مكان تسرب المادة وضخت كميات من المياه لتخفيض نسبة التلوث في الهواء إلى جانب وقف تسرب المادة من قبل مختصين".

يذكر أن حالة من القلق سادت بين السكان وأغلقت الشرطة المنطقة في أعقاب تسرب الغاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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