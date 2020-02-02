تسرب للغاز في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ، صباح اليوم الأحد، بلاغا حول تسرب للغاز من خط رئيسي في مدينة الناصرة، وانبعاث رائحة شديدة في المكان.
وأفاد المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "الطواقم عثرت على مكان تسرب المادة وضخت كميات من المياه لتخفيض نسبة التلوث في الهواء إلى جانب وقف تسرب المادة من قبل مختصين".
يذكر أن حالة من القلق سادت بين السكان وأغلقت الشرطة المنطقة في أعقاب تسرب الغاز.
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