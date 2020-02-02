شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 304 والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 أكدت السلطات الصينية اليوم الأحد، شباط 02، 2020، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 حالات بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

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