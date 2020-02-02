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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الإصلاح تتبادل التهم بالخيانة .. العكيمي يطالب بمحاكمة هاشم الأحمر والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
طالب شقيق محافظ محافظة الجوف بتقديم قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء هاشم الأحمر إلى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة والفساد .
وقال عبدالله العكيمي وهو قيادي في حزب الإصلاح في تغريدة له بتويتر،يجب أن يقدم اللواء هاشم الأحمر الى المحكمة العسكرية بصورة عاجلة ومحاكمته بتمهمة الخيانة والفساد" .
وأضاف " لقد تعاون مع الحوثيين وأرسل لهم الإحداثيات عن المواقع العسكرية في الجوف ونهم وصرواح، أما في الوديعه فبلغ فساده مبلغا عظيما فقد أنشأ صندوق خاص به وكان يجبر كل مسافر على دفع10ريال سعودي" .
وتكشف هذه الإتهامات جانباً من جوانب خيانة حزب الإصلاح للشرعية والتحالف العربي بعد إنسحابها من نهم والجوف ومأرب وتسليم ما لديها من عتاد ومعسكرات ومواقع للميليشيات الإنقلابية .
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