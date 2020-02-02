شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية كيرالا.

وقالت الوزارة إن الحالة تعود لشابة عادت إلى الهند قادمة الصين في 24 يناير الماضي. وأضافت الوزارة" حالة المريضة مستقرة ويجرى مراقبتها عن كثب".

وقال وزير الصحة في ولاية كيرالا كيه كيه شالاجا إن الطالبة، التي كانت تدرس في جامعة ووهان الصينية، مازالت في الحجر الصحي.

ويشار إلى أن الهند أجلت حتى الآن 640 هنديا وسبعة أشخاص من المالديف من إقليم هوبي. وقد وصلت أول دفعة نيودلهي أمس السبت، ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية اليوم.