شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو قازاخستان للضغط على الصين بشأن حقوق «الويغور» والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قازاخستان اليوم الأحد على الانضمام الى واشنطن للضغط على الصين بشأن معاملتها للأقليات المسلمة فى إقليم شينجيانغ، وهى مسألة حساسة بالنسبة لقازاخستان التي تربطها علاقات وثيقة ببكين.

وقال بومبيو خلال زيارة للعاصمة نور سلطان إن الولايات المتحدة تساعد قازاخستان الغنية بالنفط على حماية نفسها من تفشي فيروس كورونا في الصين المجاورة.