شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. تعافي 328 مريضا مصابا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تعافي 328 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفيات، وذلك حتى نهاية يوم السبت الماضي.
وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن أمس شهد خروج 85 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم بينهم 49 في مقاطعة هوبي.
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