افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم قطع طرق داخلية وخارجية في محافظة النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا طريق مطار النجف وجسر الإمام علي المؤدي إلى بابل وطريق النجف – كربلاء، والنجف-الكوفة". واضاف المصدر انه "تم ايضا قطع بعض الشوارع الداخلية في المحافظة". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قطع طرق داخلية وخارجية في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.