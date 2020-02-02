الرئيس الصومالي الأسبق: "الشباب" تسيطر على مقديشو

أكد الرئيس الصومالي الأسبق وزعيم منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في البلاد شريف شيخ أحمد أن حركة الشباب الإرهابية باتت تسيطر على العاصمة مقديشو.

وأضاف شيخ أحمد، في لقاء مع الجالية الصومالية بلندن، أن حركة الشباب أصبح لها دور كبير في إدارة العاصمة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تُحصّل ضرائب من التجار، بل من بعض مؤسسات الحكومة الفيدرالية.



واتهم الرئيس الأسبق الحكومة الصومالية باستخدام المال العام في تجنيد أشخاص لسب القيادات الوطنية السابقة والمعارضين لسياساتها، حسب موقع "الصومال الجديد".

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وفي إطار حديثه عن الانتخابات الفيدرالية المقبلة، أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود تفاهم واستقرار سياسي.

وفشلت الحكومة الصومالية في الحرب على حركة الشباب والتغلب على المشاكل الأمنية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

وتتهم المعارضة الصومالية حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو بالتواطؤ مع حركة الشباب، وهو ما ينفيه المسؤولون في مقديشو.