رسالة مسربة تكشف عن خطة بريطانيا لإجلاء رعاياها من بؤرة تفشي "كورونا"

كشفت رسالة مسربة عن خطة بريطانية لإجلاء مزيد من رعاياها من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وبحسب صحيفة ليفربول إيكو، وجهت رسالة لموظفي مستشفى في شمال غرب إنجلترا بالاستعداد لاستقبال مجموعة جديدة من البريطانيين القادمين من ووهان.

والمستشفى يفرض حجرا صحيا بالفعل على 83 شخصا.

وقال رئيس مستشفى أرو بارك في الرسالة الداخلية بالبريد الإلكتروني للطاقم الطبي للمستشفى: "سنستقبل صباح الغد مجموعة جديدة من البريطانيين القادمين من ووهان".

وأحال متحدث باسم المستشفى الاستفسارات عن عملية الإجلاء إلى وزارة الصحة، ممتنعا عن التعليق على تقرير الصحيفة نظرا لاستناده إلى رسالة بريد مسربة.

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وكانت الحكومة البريطانية، قد قررت السبت، سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الحكومة البريطانية، في البيان، أنه "اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين. الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون".

وسجلت بريطانيا، الجمعة الماضي، أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الصيني ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 حالات، منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات الفيروس زاد 45 حالة بنهاية، السبت، فيما جرى تسجيل 2590 حالة إصابة جديدة في بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بالإقليم 14380.

مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج مقاطعة هوبي فرضت قيودا على تنقّلات سكّانها لاحتواء فيروس كورونا، فيما عززت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.