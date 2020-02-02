الخطوط السعودية تعلق رحلات مدينة جوانزو الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق رحلاتها إلى مدينة جوانزو الصينية بسبب فيروس كورونا الجديد بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.



وقالت قناة الإخبارية السعودية إن طائرة سعودية أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، الأحد.

واتخذت المملكة إجراءات وقائية في مطاراتها لمنع وصول الفيروس الجديد.

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وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الصين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فيه.

واتخذت شركات السفر الدولية والحكومات الوطنية خطوات لوقف انتشار الفيروس مع استمرار الإبلاغ عن الحالات في بلدان جديدة.

كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين للعديد من شركات الطيران حول العالم، من بينها "إير كندا"، ولوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية التركية، ويونايتد إيرلاينز الأمريكية، و"كيه إل إم (الذراع الهولندية للخطوط الجوية الفرنسية)، وكانتاس الأسترالية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الصين شهدت ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق.