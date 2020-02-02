شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: اللغة السياسية المتدنية للمسئولين الأتراك مؤسفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 انتقد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، اللغة التي يتحدث بها المسئولون الأتراك تجاه العرب.

وقال إن اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة. وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، شباط 02، 2020: مفردات تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها

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