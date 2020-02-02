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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المصابون الـ8 بـ"كورونا" في ألمانيا ينتمون لشركة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، السبت، أن الـ8 مصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد، ينتمون لشركة واحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الرجل الذي نقلت إليه العدوى يبلغ 33 عاما، ويعمل بشركة فيباستو ببلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج المحلية.
وثبت حتى الآن تعرض 7 من العاملين بشركة فيباستو لإصابة بالفيروس، إضافة إلى طفل إحدى المصابات به.
كانت فحوصات عديدة وشاملة أجريت خلال الأيام الماضية بهذه الشركة بعد أن ثبتت عدوى أحد العاملين بها من زميلته الصينية التي عادت إلى موطنها.
وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة 304 أشخاص وإصابة 14 ألفا و380 شخصا في الصين، بالإضافة إلى الإعلان عن 150 إصابة في أكثر من 20 بلدا.
وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.
وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.
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