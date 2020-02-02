جزائريون لاردوغان : شهداء الجزائر ليسو سلعة تتفاوض بها من أجل مصلحة بلادك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

إنتقد الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائرية أول تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن شهداء الجزائر، والتي قالت الرئاسة الجزائرية أنه تم تحريفها .



وعبر الحراك الشعبي عن غضبه من إقحام الرئيس التركي نفسه في شأن يخص الجزائر وفرنسا»، بعد أن بلغ الحراك أصداء عما جاء في خطاب الرئيس إردوغان، أول من أمس، أمام كوادر حزبه بشأن مجازر الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وتنديده بها.

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وكتب الناشط عبد الرزاق نايت الصغير: «ألا يوجد مسؤول بالجزائر يقول لإردوغان ألا يزايد على شهداء الجزائر كلما كانت لديه مشاكل مع فرنسا؟ يا سيد إردوغان: استمر في المتاجرة بالقضية الفلسطينية وقضية الروهينغا، وما شابه ذلك. أما شهداء الجزائر فليسوا سلعة تتفاوض بها من أجل مصلحة بلادك. والجزائريون قادرون على طلب الأرشيف الأوروبي الخاص بمجازر العثمانيين بالجزائر، والنهب والتجهيل الذي مارسوه عندنا. فهي مجازر لا تقل وحشية عن جرائم الاستعمار الفرنسي».

وكان إردوغان قد أبدى في 2012 لأول مرة اهتماماً بموضوع «جرائم فرنسا الاستعمارية بالجزائر». لكن جاءه الرد سريعاً من رئيس وزراء الجزائر آنذاك، أحمد أويحيى (مسجون حالياً بتهم فساد)، الذي قال: «نقول لأصدقائنا (الأتراك): لا تتاجروا بنا... سنحصل على الاعتذار الرسمي من فرنسا (عن جرائم الاستعمار) بفضل قوتنا، كما فعلت الصين مع اليابان وكوريا الجنوبية».