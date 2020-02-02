الجزائر تتهم اردوغان بتحريف تصريح الرئيس تبون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعربت الجزائر، عن تفاجئها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان «نسب فيه إلى رئيس البلاد عبد المجيد تبون حديثاً أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر».



وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس: «فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب إردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثاً أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر».

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته: «وبداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية، التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، ومثل هذه التصريحات لا تسهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها».

وكان إردوغان قد كشف لوسائل إعلام تركية أن نظيره الجزائري أكد له أن فرنسا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائري خلال احتلالها لبلاده، وأنه طلب من تبون وثائق تتعلق بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وأضاف إردوغان وهو على متن الطائرة الرئاسية: «الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماماً عمن كان قبله».