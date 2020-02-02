الوجه الآخر لأبناء حمد آل ثاني «المراهقين».. قتل واحتجاز واغتصاب وقرصنة

يمارس أبناء حمد بن خليفة آل ثاني، الحاكم السابق لقطر، وأشقاء تميم بن حمد، الأمير الحالي للدولة، أفعال شنيعة تكشف مدى فساد تلك العائلة.

ويتضح من خلال السطور الآتية أن أبناء حمد بن خليفة، الذي انقلب على والده الأمير خليفة، لم يخالفوا نهج أبيهم الذي عاث في قطر فساداً على مدار أكثر من عقدين، بل إن الأمر امتد ليشمل حاشية الحمدين من أسرة آل ثاني الذين تربوا على البلطجة والاستهتار بأرواح البشر.

خالد بن حمد

وذكر موقع "العين" الإخباري أن خالد بن حمد يعامل من يعملون لديه وكأنهم "عبيد"، حتى تقدم الأمريكيين ماثيو بيتارد (الحارس الشخصي) وماثيو إليندي (ممرضه الخاص) بدعوى قضائية ضد خالد يتهمانه فيها بأنه "هددهما بالقتل وقام باحتجازهما".

وأضاف الموقع أن الدعوى اتهمت خالد بإعطاء أمر لحارسه ماثيو بيتارد بقتل شخصين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهما رجل وسيدة، حيث كانا يحتفظان بوثائق وفيديوهات تفضح تصرفات الأمير المراهق.

وأضاف أنه عندما رفض بيتارد تنفيذ الجريمة، قرر خالد نقله إلى قصره في العاصمة القطرية الدوحة حيث احتجزه هناك وهدده بالقتل ودفنِه في الصحراء إلا أن السفارة الأمريكية تدخلت في الأمر ونجحت في تخليصه وإعادته إلى الولايات المتحدة.

أما ماثيو أليندي، الممرض الخاص بخالد، فقد قرر القفز من ارتفاع 18 متراً هرباً من سجن شقيق أمير دولة قطر، الأمر الذي أسفر عن إصابته بكسر في ساقه.

ونقلت وسائل إعلامية عن إليندي قوله إنه غامر بالقفز لأنه شعر أن ذلك أفضل، من أن يبقى فاقداً حريته، حيث كان سجيناً لدى خالد بن حمد.

وأكد ليندي أنه أنقذ خالد بن حمد من الموت عدة مرات عندما كان يصاب بحالات اختناق بسبب تعاطيه جرعات عالية من المخدرات.

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وتقول المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، التي رفعت الدعوى القضائية ضد خالد بن حمد، إن شقيق أمير دولة قطر يواجه عدداً من التهم الأخرى غير التحريض على قتل رجل وامرأة أمريكيَّين، منها قيامه باصطحاب عاهرات معه في فندق بيفرلي ويلشاير وتجار مخدرات، مشيراً إلى أن تلك الأمور مخالفة للقانون بشكل كامل.

المياسة بنت حمد

أما المياسة بنت حمد فهناك قضية في مدينة نيويورك الأمريكية ضدها، حيث تقدم بها 3 مواطنين أمريكيين.

واتهم الموطنون الأمريكيون المياسة بمحاولة معاملتهم "كالعبيد وممارسة التهديد والابتزاز بحقهم".

محمد بن حمد ال ثاني

وفي قضية أخرى بمحكمة في ولاية كاليفورنيا، يواجه محمد بن حمد آل ثاني تهمة قرصنة إيميلات والتجسس على مواطنين أمريكيين.

حصة بنت حمد

وفي محكمة بنيويورك، رفعت قضية ضد حصة بنت حمد آل ثاني والتي اتهمت فيها بالتستر على زوجها سعود بن خالد آل ثاني المتهم باغتصاب مواطنة أسترالية تدعى تشاري ماكينا.