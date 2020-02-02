بومبيو يبدأ اليوم زيارة الى كازاخستان وأوزبكستان

يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم إلى كازاخستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى لمحادثات مع قادة الدولتين اللتين تحظى فيهما روسيا والصين بامتيازات.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في نور سلطان بقادة كازاخستان قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان في إطار جولة تشمل أربع دول سوفياتية سابقة.
وقبل الزيارة أكد بومبيو أن الدولتين في آسيا الوسطى اللتين تشملهما الجولة "تريدان السيادة والاستقلال" وقال إن واشنطن "لديها فرصة مهمة لمساعدتهما على التوصل لذلك".
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