موسوي: منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يزور طهران غدا

اعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ ان منسق ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الاوروبي​ جوزيف بورل سيزور ​طهران​ غدا في اول زيارة له منذ توليه المنصب.

ومن المقرر ان يجري بورل خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ وكبار المسؤولين الايرانيين.

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