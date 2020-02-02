اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بورل سيزور طهران غدا في اول زيارة له منذ توليه المنصب.
ومن المقرر ان يجري بورل خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين الايرانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يزور طهران غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.