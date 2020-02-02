رويترز: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا

أفاد مفوض منطقة موشي في ​تنزانيا​ لوكالة "​رويترز​" عن مقتل 20 شخصا بينهم 5 أطفال على الأقل وإصابة أكثر من 12 في تدافع وقع خلال قداس أقيم في ملعب رياضي شمال البلاد قرب سفوح جبل كلمنجارو، قبل أن يقع التدافع لدى مسارعتهم للتبرك "بالزيت المبارك".

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة، بعد أن وعد المصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه "زيت مبارك" بالخير والشفاء من ​الأمراض​.

وتخشى السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب حجم الحشد والظلام الذي كان مخيما وقت التدافع.