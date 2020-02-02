الفيليبين تسجّل أول حالة وفاة خارج الصين بكورونا

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مانيلا: أعلنت منظّمة الصحّة العالمية أنّ الفيليبين سجّلت الأحد أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا المستجدّ، الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر وأودى حتّى اليوم بحياة أكثر من 300 شخص وأصاب أكثر من 14 ألفاً آخرين.

وقال ممثّل المنظمة في الفيليبين رابيندرا أبياسينغيه للصحافيين إنّ الضحية صيني من مدينة ووهان ووفاته هي "أول حالة وفاة تسجّل خارج الصين" بالفيروس التنفّسي المميت الذي تفشّى في الصين ووصل إلى أكثر من 20 دولة.

وأضاف "مع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنّ هذه ليست حالة انتقلت إليها العدوى محلياً. هذا المريض جاء من بؤرة هذا الوباء".

من جهته قال وزير الدولة للشؤون الصحية فرانسيسكو دوكي إنّ المتوفّى فارق الحياة في مستشفى في العاصمة مانيلا وقد وصل إلى الفيليبين مع امرأة صينية تأكّدت إصابتها بالفيروس.

وهذه المرأة، التي تتعافى حالياً من المرض في مستشفى في العاصمة، هي أول إصابة سجّلت في الفيليبين بالفيروس التنفّسي المميت.