دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حقائق- ماهي الخطوات التالية في محاكمة ترامب؟

واشنطن (رويترز) - من المقرر أن ينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار مساءلته هذا الأسبوع إذ سيجرى التصويت النهائي يوم الأربعاء.

ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على ثقة كبيرة في تبرئة الرئيس. فيما يلي الخطوات المقبلة:

* لن تعقد أي جلسات في مجلس الشيوخ يومي السبت والأحد.

* الاثنين الثالث من فبراير شباط:

سيتم استئناف المحاكمة في مجلس الشيوخ في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) برئاسة القاضي جون روبرتس رئيس المحكمة العليا في البلاد. ستشهد الجلسة أربع ساعات من المرافعات الختامية من مديري المساءلة من مجلس النواب من جانب ومحامي البيت الأبيض من جانب آخر.

سترفع جلسة المحاكمة بعد ذلك ثم يعقد مجلس الشيوخ جلسة عادية لسماع كلمات من أعضاء في مجلس الشيوخ عن رأيهم في إدانة أو تبرئة ترامب دون حضور القاضي روبرتس.

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* الثلاثاء الرابع من فبراير شباط

كلمات أعضاء مجلس الشيوخ تتواصل. ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

* الأربعاء الخامس من فبراير شباط

يتم استئناف المحاكمة ومن المتوقع أن يجرى التصويت النهائي الذي سيقرر التبرئة أو الإدانة بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)