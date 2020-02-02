شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية بسرعة مناقشة مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة عبلة الهوارى، بسرعة مناقشة مشروع قانون بتعديلات للأحوال الشخصية، المقدم منها، مؤكدة أنه سيعالج الكثير من التشوهات التى أصابت الأسرة المصرية الآن، فى ظل عدم نضج المقبلين على الزواج، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تشمل وضع ضوابط للرؤية والاستضافة بعد الطلاق، ومعالجة لأزمة النفقة التى تعانى منها المطلقة بشكل رئيسى ووضع بدائل للنفقة فى حالة تخلفه عن الدفع.

وأضافت "الهوارى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن أهمية مناقشة المشروع أنها ستتضمن جلسات استماع تضم كافة الفئات المختلفة، للنقاش حول رؤية القانون، والت تتضمن أنه يمكن للمطلقة أن تحصل على نفقه مؤقتة من بنك ناصر لحين سداد الزوج قيمة النفقة، كما تم النص على أن يحصل بنك ناصر على ربع الراتب لدين النفقة وهو أولوية عن أى نفقة أخرى.

ولم يحدد القانون قيمة النفقة فهى وفقا لتقدير القاضى ودخل الزوج الذى يختلف من شخص لآخر، ولكن تم النص على تعديل قيمة النفقة لدى بنك ناصر بألا تقل عن 1000 جنيه بعد ما كانت 500 جنيه فقط، وأنها طرحت بمشروع القانون، تعويض للمطلقة بجانب النفقة أن لم تكن حاضنة، لتكون مرتبطة بعدد سنوات الزواج.

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وكانت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، قد طرحت مبادرة بعنوان "الضوابط الأخلاقية والمعيشية لبيت الزواج الجديد"، لإعادة الانضباط فى البيت المصرى فى ظل نسب الطلاق الكبيرة، وبآلية تبدأ من البيت المصرى مروراً بدور الإعلام فى ذلك، فضلاً عن التشريع من خلال عدد من التشريعات، التى تسهم فى تماسك النسيج الاجتماعى.