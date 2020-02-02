حيفا: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (25 عاما) بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، الليلة الماضية.

وقامت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بنقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" بعد أن قدمت له العلاجات الأولية في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، فيما لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.