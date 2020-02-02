السودان .. إجراءات وشيكة تستهدف شركات الإخوان

الأحد 2 فبراير 2020

كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان عن قرارات وشيكة في مواجهة شركات كبيرة ظلت تديرها عناصر منتمية للنظام المخلوع بجانب شركات أخرى ظلت تتمتع بمزايا خاصة من قبل النظام المخلوع وتتحكم في اقتصاد البلاد عبر ما يعرف بالاقتصاد الموازي، في غضون ذلك نشطت عناصر الدولة العميقة مرحلة جديدة لخنق حكومة الفترة الانتقالية عبر الخبز بعد فشل محاولاتها في خلق الفوضى الأمنية.



ونقلت جريدة البيان عن القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح عبده إن لجنة التفكيك ماضية في عملها بشكل مكثف ومتواصل من أجل استرداد أموال الشعب السوداني المنهوبة من قبل النظام المخلوع وواجهاته، مشيراً إلى أن عملية التفكيك تحتاج إلى عمل تدقيق ومتواصل وأضاف: هناك شركات كبيرة تتبع للنظام المخلوع سيتم اتخاذ قرارات بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق، قال نائب رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح صحافي إن اللجنة تتلقى يومياً عشرات الاتصالات التي تحثها على ضرورة تكوين اللجان الفرعية لتفكيك التمكين بالولايات، لا سيما وأنها لم يحدث أي تغيير في جهاز الدولة فيها.

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وأكد أنهم ناقشوا عبر لجنة مصغرة أهمية تلك الدعوات، وصاغتها في بنود توطئةً لتقديمها للاجتماع العام لإجازتها في أقرب وقت، وقال إن ولايات السودان المُختلفة التي أطلقت شرارة الثورة، حريٌّ بها أن تحصد ثمار غرسها بسرعة تشكيل تلك اللجان، التي ستعمل على تحقيق مطالب أهلها.

في السياق، قطعت الحكومة الطريق أمام الزيادة التي اعلنها اتحاد أصحاب المخابز على تعريفة الخبز بواقع جنيهين لقطعة الخبز الواحدة بدلاً عن جنيه واحد، وقطع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عدم إعلان الحكومة لأسعار جديدة للخبز، وشدد على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها تحديد أسعار الخبز.

بدوره قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية محمد علي عبدالله إن الحكومة هي الداعمة للدقيق، وهي التي تقرر التكلفة للخبز وليس أي جهة أخرى، وأكد أن أي إجراء يتم تطبيقه من دون موافقة الدولة بتسعير الخبز سيتم التعامل معه بالقانون، مؤكداً أن ما تم إعلانه مما يسمى باتحاد مخابز ولاية الخرطوم يمثل قمة الفوضى.