شكرا لقرائتكم خبر عن القميري يتفقد قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي مأرب والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم السبت، أبطال الجيش في المواقع الأمامية بجبهة صرواح بمحافظة مأرب برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي.

وبحسب موقع "26 سبتمبر" أشاد اللواء القميري بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش وتضحياتهم في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. Advertisements وقدم قائد جبهة صرواح العميد الركن احمد أبو اصبح شرحا عن مستجدات الأوضاع الميدانية وسير العمليات القتالية، وما تكبده العدو من خسائر بشرية ومادية خلال محاولات مجاميعه المسلحة التسلل إلى مواقع الجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية. وشدد القميري على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية القتالية إلى أقصى درجاتها، والاستعداد لمواجهة المليشيا الحوثية حتى تخليص اليمن من شرورها.

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